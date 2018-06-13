КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко намерен судиться с национальной акционерной компанией (НАК) "Нафтогаз Украины" из-за отсутствия горячей воды в трех тысячах домов украинской столицы. Об этом сообщила пресс-служба политика.
"Компания "Нафтогаз", к сожалению, решила шантажировать киевлян. Отключили газ, пока долги "Киевэнерго" не будут им возвращены. Моя четкая позиция — мы должны эту конфликтную ситуацию решать в судах. Но киевляне не должны быть заложниками такой ситуации. Мы готовы к суду. Но у нас ключевое требование — включите газ людям", — цитирует Кличко его пресс-служба.
Мэр также сообщил, что Киев не может взять на себя долги частной компании, которые накапливались годами. Он добавил, что часть задолженности — это штрафы и пени, которые не имеют источника погашения.
Ранее глава компании Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз Украины" может отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях Украины, если регулятор не предусмотрит в тарифе на газ плату за использование сетей компании.
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