КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко намерен судиться с национальной акционерной компанией (НАК) "Нафтогаз Украины" из-за отсутствия горячей воды в трех тысячах домов украинской столицы. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Ранее компания "Нафтогаз Украины" заявила, что не хочет заключать договор на поставку газа коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго", пока город не заплатит старые долги. Киевский городской совет призвал "Нафтогаз" немедленно возобновить киевлянам горячее водоснабжение, иначе компании отключат коммуникации.

"Компания "Нафтогаз", к сожалению, решила шантажировать киевлян. Отключили газ, пока долги "Киевэнерго" не будут им возвращены. Моя четкая позиция — мы должны эту конфликтную ситуацию решать в судах. Но киевляне не должны быть заложниками такой ситуации. Мы готовы к суду. Но у нас ключевое требование — включите газ людям", — цитирует Кличко его пресс-служба.

Мэр также сообщил, что Киев не может взять на себя долги частной компании, которые накапливались годами. Он добавил, что часть задолженности — это штрафы и пени, которые не имеют источника погашения.

Кличко напомнил, что часть долга уже оспаривается в суде и город не имеет права брать на себя задолженность, точная сумма которой не определена.

Ранее глава компании Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз Украины" может отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях Украины, если регулятор не предусмотрит в тарифе на газ плату за использование сетей компании.

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