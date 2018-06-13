В Колумбии военные уничтожили десять повстанцев

МЕХИКО, 13 июн – РИА Новости. Колумбийская армия уничтожила в среду на границе с Венесуэлой десять бывших бойцов из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), не сложивших оружие.

"Вооруженные силы при поддержке прокуратуры сумели нейтрализовать в департаменте Араука десять членов организованной вооруженной группы, оставшейся от фронтов РВСК номер 1, 10 и 45, под руководством человека по прозвищу Осел. Эти преступники совершили атаку на сотрудников госпиталя в муниципалитете Саравена", – говорится в сообщении министерства обороны Колумбии.

В ходе операции, проводившейся как на земле, так и при поддержке с воздуха, погибли семь мужчин и три женщины, входившие в повстанческий отряд. Портал Heraldo отмечает, что экс-бойцы РВСК пытались войти в контакт с другой повстанческой группировкой — Армией национального освобождения (АНО), чтобы участвовать в контроле над наркотрафиком в нескольких департаментах страны.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе бывших повстанческих сил РВСК была создана политическая партия "Общая революционная альтернативная сила".