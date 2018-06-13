Гражданина Финляндии заподозрили в подготовке теракта в Лондоне, пишут СМИ

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июн — РИА Новости. Полиция Лондона арестовала 29-летнего гражданина Финляндии, подозреваемого в подготовке террористического акта, сообщает в среду газета Helsingin Sanomat со ссылкой на полицию британской столицы.

"Полиция Лондона задержала 29-летнего мужчину в воскресенье, 10 июня, в 23 часа по местному времени. Мужчина подозревается в подготовке террористического акта. Задержание проводилось в аэропорту Хитроу, где мужчина пытался скрыться", — пишет газета.

Гражданин Финляндии во вторник был арестован и содержится под стражей, ордер на арест истекает в воскресенье, 17 июня, уточняет издание.

Министерство иностранных дел Финляндии подтвердило РИА Новости данную информацию, не предоставив никаких других подробностей.

"Да, мы знаем о данном случае. Но не комментируем", — сообщил РИА Новости в среду руководитель отдела коммуникаций МИД Финляндии Веса Хяккинен.