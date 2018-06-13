Россия считает, что СБ ООН должен подумать о смягчении санкций против КНДР

ООН, 13 июн — РИА Новости. Россия считает, что Совет Безопасности ООН "должен подумать" о смягчении санкций в отношении КНДР, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Есть неизбежный прогресс в этом направлении, который должен быть взаимным. Это должна быть улица с двусторонним движением. Конечно, другая сторона должна иметь воодушевление на дальнейшие шаги", — сказал Небензя в среду.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре.
Cогласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако каких-либо подробностей и деталей заявление не содержит.