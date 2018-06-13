Иран вернется к обогащению урана в Фордо, если ядерная сделка распадется

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Иран готов возобновить обогащение урана на объекте в Фордо в случае распада ядерной сделки, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Согласно договоренностям в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, завод по обогащению урана в Фордо будет перестроен на выпуск стабильных (нерадиоактивных) изотопов. Перепрофилирование газоцентрифужного завода в Фордо проходит при участии специалистов госкорпорации "Росатом".

"Возобновление (деятельности) Фордо, а именно по обогащению, которое в данный момент здесь не осуществляется, начнется в случае выхода из СВПД по решению высокопоставленных лиц", — заявил Камальванди в интервью агентству YJC.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.