В Норвегии выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Депутаты из норвежской Партии прогресса выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сообщает телеканал NRK.

По словам одного из авторов инициативы Пера-Вилли Амундсена, процесс урегулирования отношений США и КНДР, а также денуклеаризации Корейского полуострова имеет историческое значение.

"Этот процесс еще хрупок, но мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы он привел к позитивному результату. Я думаю, этого можно добиться, послав соответствующий четкий сигнал, а именно присвоив Трампу Нобелевскую премию мира", — заявил парламентарий.

Подобное награждение не будет преждевременным, несмотря на отсутствие конкретики в документе, подписанном главами США и КНДР по итогам саммита в Сингапуре, считают авторы инициативы.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре.

По его итогам стороны подписали документ, согласно которому США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако каких-либо подробностей и деталей заявление не содержит.

Предыдущий глава Белого дома Барак Обама, который получил Нобелевскую премию мира в 2009 году, неоднократно подвергался критике за участие США в военных конфликтах, в частности за операции в Ливии и Сомали и продолжение боевых действий в Афганистане и Ираке.