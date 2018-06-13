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ОБСЕ отмечает значительное сокращение числа пострадавших в Донбассе

21:5413.06.2018
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© AFP 2018 / Anatolii StepanovМашины миссии ОБСЕ возле села Широкино в Донецкой области. Архивное фотоМашины миссии ОБСЕ возле села Широкино в Донецкой области. Архивное фото
© AFP 2018 / Anatolii Stepanov

МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на заседании в Минске в среду сконцентрировалась, прежде всего, на вопросах безопасности гражданского населения в Донбассе. Как заявил по окончании встречи журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жертв удалось значительно сократить.

Автокортеж ОБСЕ на парковке у железнодорожного вокзала Ясиноватой. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Киев на переговорах по Донбассу пояснил слова Порошенко о "минском формате"

Среди погибших есть дети

Как отметил Сайдик, в нынешнем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число пострадавших уменьшилось на 55%, а число погибших — на 37%.

В то же время спецпредставитель ОБСЕ констатировал, что среди погибших детей на одного ребенка больше, чем в прошлом году. "Этот факт меня очень возмущает", — подчеркнул Сайдик.

Ранее он также призывал стороны конфликта на востоке Украины "сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения и обратить особое внимание на безопасность детей" в связи с началом школьных каникул.

Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Число погибших в Донбассе в 2018 году сократилось на 37%, заявили в ОБСЕ

В мае в Донбассе Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о десяти погибших и 25 раненых среди гражданского населения в Донбассе. Всего в этом году зафиксировали 28 погибших и 86 раненых мирных жителей, в том числе двое погибших и десять раненых — среди детей.

Информация о пострадавших жителях поступала и в июне. Под обстрел в Донбассе попала маршрутка, шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, девушка 1992 года рождения была серьезно ранена в результате обстрела украинскими силовиками населенного пункта на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Неэффективная встреча

Одной из тем, которую подняли участники подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске, стал обмен пленными и поиск пропавших без вести, констатировал Сайдик. В каком формате прошло обсуждение, он уточнять не стал.

Украинские военные. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Киев не спешит выполнять соглашение о разведении сил, заявили в ДНР

Между тем Ольга Кобцева, руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену пленными, по итогам переговоров заявила РИА Новости, что на заседании гуманитарной группы не было представителей Киева Виктора Медведчука и Ирины Геращенко, и, как следствие, встреча прошла недостаточно эффективно. По словам Кобцевой, Киев был представлен лишь экспертами.

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил журналистам, что Москва настаивает на проведении обмена по принципу "всех на всех", в том числе на включении в списки россиян, удерживаемых киевской стороной в связи с событиями на юго-востоке Украины.

Как отметила со своей стороны Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы, Киев надеется, что скорейшему обмену заключенных в РФ и пленных в Донбассе будет способствовать состоявшейся ранее телефонный разговор президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.

Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Киев постоянно срывает процесс разведения сил в Донбассе, заявил Грызлов

"Украинская сторона готова к компромиссам ради освобождения людей, содержащихся в РФ и в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.). Надеемся, что телефонный разговор президентов Украины и РФ по этой проблеме будет способствовать скорейшему решению вопроса", — написала Олифер в Facebok.

Президенты РФ и Украины в субботу провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минского "комплекса мер". Кроме того, они договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных. В разговоре они отметили необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине.

Договоренности игнорируются

Подгруппа по безопасности на встрече в Минске рассмотрела вопросы, связанные с отводом сил и средств, сообщил Сайдик. В подробности переговоров по этой теме дипломат также вдаваться не стал.

Грызлов же по итогам встречи в Минске заявил, что Киев постоянно срывает процесс разведения сил в Донбассе.

Военнослужащие ВСУ на востоке Украины
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 27 июня

"Особое внимание на сегодняшнем заседании было обращено на выполнение обязательств сторон по разведению сил на участках в районах Золотого и Петровского. СММ ОБСЕ регистрирует появление в данных районах все новых вооружений ВСУ, несмотря на то, что разведение сил на данных участках было проведено полтора года назад. Более того, несмотря на неоднократно принимаемые решения, на участке в районе Станицы Луганской разведение сил так и не состоялось. ВСУ постоянно срывают этот процесс по надуманным причинам обстрелов, которые не подтверждает СММ ОБСЕ", — сказал Грызлов.

По его словам, Россия как посредник в урегулировании конфликта вновь обратилась к киевской стороне с призывом соблюдения договоренностей и выполнения взятых обязательств на участках разведения сил.

О том, что Киев не спешит выполнять договоренности о разведении сил в Донбассе, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

Талакина отметила, что наблюдатели миссии ОБСЕ продолжают фиксировать появление новых позиций, техники и украинских силовиков на участках, где уже состоялся отвод сил.

Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
© РИА Новости
На переговорах по Донбассу в среду не удалось обсудить обмен пленными

"Несмотря на уже опубликованные данные отчетов ОБСЕ, которые недвусмысленно указывают на нарушителя, а также учитывая призыв координаторов устранить данные нарушения и стать на путь неукоснительного выполнения всех пунктов соглашения о разведении сил и средств, Украина не торопится выполнять данные рекомендации", — написала Талакина в Facebook.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялось. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался. Пушилин позже заявил, что украинские силовики оборудовали позиции на участке разведения возле села Петровское, что подтверждается отчетами миссии ОБСЕ.

Интерпретация Киева

Киевская сторона во время заседания контактной группы по Донбассу дала пояснения относительно заявления Порошенко об отсутствии "минского формата", сообщил Сайдик.

Ранее украинский президент в ходе встречи со студентами в Киевском национальном университете имени Шевченко заявил, что "минского формата" переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе не существует, есть только "нормандский формат" (Франция, Германия, Россия и Украина). По его словам, экс-президент Украины Леонид Кучма никакого участия в качестве представителя Киева в минском формате переговоров не принимает.

Неразорвавшаяся минометная мина. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛНР: командир взвода ВСУ подорвался на мине у линии соприкосновения

"Это было предметом наших разговоров здесь, иначе и не может быть. Украинская сторона дала объяснения, свое видение этих сообщений", — сказал Сайдик.

Дипломат подчеркнул, что Кучма участвует в переговорах по Донбассу в Минске, и в эту среду также принимал участие. "Надеюсь, он будет (участвовать — ред.) и в следующий раз. Он очень важный участник, опора нашей работы в трехсторонней контактной группе", — отметил спецпредставитель ОБСЕ.

О значимости "минского формата" заявил в среду Грызлов. "Сегодня на заседании контактной группы все участники подтвердили значимость "минского формата" для разрешения конфликта на Украине", — сказал он.

Грызлов напомнил, что впервые контактная группа собралась в сентябре 2014 года. С 6 мая 2015 года начали работать все четыре подгруппы: состоялось более 80 заседаний рабочей группы по безопасности, по политическим вопросам, по гуманитарным вопросам и более 70 — по экономическим вопросам. Всего состоялось 85 заседаний контактной группы, результатом чего стало существенное снижение эскалации конфликта, констатировал он.

Полпред России добавил, что в ходе состоявшейся ранее встречи министров иностранных дел "нормандского формата" "в очередной раз была подчеркнута необходимость реализации мер политического урегулирования".

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