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Пранкеры рассказали о позиции генсека ОБСЕ в ситуации с Бабченко

Сюжет:
Инсценировка убийства Аркадия Бабченко (190)
20:5213.06.2018
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© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018
© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали РИА Новости, что дважды разыграли генсека ОБСЕ Томаса Гремингера, представившись премьером Армении Николом Пашиняном, в частности, в одном из разговоров они выяснили мнение генсека об инсценировке убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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"Мы звонили два раза — в мае и июне, разговаривали 20 минут и в районе получаса. В первом разговоре обсудили ситуацию в Донбассе, а потом нам было интересно его мнение по поводу громкого скандала с Аркадием Бабченко и его позиция по Кириллу Вышинскому. Историю с Бабченко он назвал контрпродуктивной", — рассказал РИА Новости Кузнецов.

"Премьер-министр Армении" поинтересовался у генсека, что он думает по поводу инсценировки убийства Бабченко.

"Я думаю, это было контрпродуктивно… Как вы, полагаю, видели, было много международной критики. Даже от многих друзей Украины… Они не поняли такой способ защиты этого журналиста. Я думаю, многие из нас полагают, что были другие способы защиты этого журналиста, которые б не подрывали международные процессы информацией, передаваемой украинскими властями", — сказал Гремингером в разговоре, запись которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Кадр из передачи Last Week Tonight с ведущим Джоном Оливером
© HBO
Американский телеведущий высмеял "убийство" Бабченко

Кузнецов рассказал, что во второй раз они позвонили Гремингеру еще и потому, что "им было интересно, понял он, что его разыграли, или нет".

"Но раз второй разговор произошел… Кстати, изначально это представители ОБСЕ на нас вышли. Мы не собирались им звонить. После пранка с Борисом Джонсоном и еще парочкой европейских политиков кто-то передал наш телефон представителям ОБСЕ, думая, что это телефон реального офиса премьера Армении", — рассказал Кузнецов.

Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Стал известен список "жертв", которых якобы хотели убить после Бабченко

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинского предпринимателя Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.

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