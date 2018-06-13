Украинский омбудсмен приедет в Россию в субботу

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в субботу приедет в Россию и посетит в Омске заключенного соотечественника Дмитрия Штыбликова, об этом РИА Новости рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Москалькова сообщала РИА Новости, что согласовывает с Денисовой списки заключенных и график посещений.

"Мы согласовали предварительно дорожную карту, и первое посещение планируется в субботу, в Омске — ИК (исправительная колония. — Прим. ред.) №6, гражданин Штыбликов", — заявила Москалькова.

ФСБ РФ задержала в ноябре 2016 года в Севастополе трёх человек, в том числе Штыбликова, по подозрению в подготовке диверсий. Все трое, по данным ФСБ, готовили взрывы на инфраструктурных объектах в Крыму. Спустя две недели в Севастополе задержали бывшего сотрудника штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, который, по данным следствия, по заданию Минобороны Украины собирал сведения о деятельности ЧФ.