Москалькова посетит Вышинского в украинском СИЗО в начале следующей недели

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. 1 июня 2018

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. 1 июня 2018

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отправится на Украину и посетит Кирилла Вышинского, находящегося там в СИЗО, в начале следующей недели, об этом омбудсмен рассказала РИА Новости.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Москалькова сообщала РИА Новости, что согласовывает с киевской коллегой Людмилой Денисовой списки заключенных и график посещений.

"Со своей стороны я планирую посетить на принципах взаимности Вышинского в херсонском СИЗО в начале недели, в понедельник-вторник", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, когда она планирует посетить россиян, находящихся под стражей на Украине.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая задержали в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял ранее, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.