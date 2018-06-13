Константина Ярошенко переводят в другую тюрьму

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Летчика Константина Ярошенко, осужденного в США на 20 лет лишения свободы, переводят в другую тюрьму, сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

По информации диппредставительства, сейчас он находится во временном изоляторе в Нью-Йорке.

"Посольство совместно с генконсульством России держит ситуацию с переводом российского гражданина на контроле. Продолжаем оказывать ему всю необходимую консульско-правовую помощь", — отмечается в сообщении на странице учреждения в Facebook.

В начале июня дипломаты посещали Ярошенко, который к тому времени больше месяца был в карцере. Тогда он не высказывал жалоб на состояние здоровья.

Дело Константина Ярошенко

Константина Ярошенко в мае 2010 года арестовали в Либерии, а затем выдали США. В 2011 году американский суд приговорил его к 20 годам заключения по обвинению в попытке доставить в Штаты крупную партию наркотиков. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал в пересмотре приговора. От обращения в Верховный суд россиянин отказался.

Защита и сам осужденный не раз указывали на несправедливость вердикта, заявляли о негуманном обращении, дискриминации и плохом медицинском обслуживании.

Российская сторона призывала Вашингтон улучшить условия заключения Ярошенко и обеспечить доступ врачей к осужденному.

В апреле уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру США с просьбой перевести Ярошенко в Россию, однако американская сторона ответила отказом.