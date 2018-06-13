Трамп заявил Ким Чен Ыну о прекращении учений, пока идут переговоры

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну о прекращении учений США в регионе, пока идут переговоры, подтвердил госсекретарь Майк Помпео.

Ранее Трамп заявил, что хочет сэкономить на учениях, которые США проводят как односторонне, так и сообща с союзниками. По словам Трампа, учений не будет, пока идут переговоры с КНДР. Слова Трампа вызвали недоумение в Японии и Южной Корее, а Пентагон первоначально заявил, что ему ничего не известно о прекращении учений.

"Я присутствовал при этой дискуссии. Он (Трамп) ясно дал понять, что условие для того, чтобы не велись учения, — продолжающиеся продуктивные переговоры в духе доброй воли. И если будет сочтено, что переговоры таковыми не являются, обязательство президента не проводить совместные учения больше не будет действовать. Президент недвусмысленно дал это понять, и помимо пресс-конференции, он совершенно точно сказал это также и на встрече с председателем Кимом", — заявил Помпео журналистам.

Транскрипт заявлений госсекретаря распространил госдепартамент.

Помпео после саммита Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре посещает Южную Корею и Китай.