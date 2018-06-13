Миграционная политика является тестом для будущего Европы, заявила Меркель

БЕРЛИН, 13 июн – РИА Новости. Миграционная политика является тестом для будущего и сплоченности Европы, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Для меня вопрос нашего позиционирования в миграционной проблематике является лакмусовой бумажкой для будущего и сплоченности Европы. Потребности каждой страны должны быть учтены", — сказала канцлер на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

"Мы (в ЕС — ред.) выступаем с единых позиций за усиление защиты границ, мы выступаем за соглашения со странами Африки, за политику развития, но также и за то, что мы должны регулировать нелегальную миграцию внутри ЕС и, конечно, по возможности сокращать ее. Хорошим примером может служить соглашение между ЕС и Турцией", — добавила Меркель.

Ранее в ведомстве канцлера ФРГ прошла экспертная встреча по миграционной политике, в которой Меркель приняла участие. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, в обязанности которого входит разработка новой правительственной концепции в этой области, во встрече не участвовал.

Во вторник Зеехофер отменил пресс-конференцию, на которой должен был представить концепцию в области миграционной политики, так называемый Masterplan Migration. По информации немецких СМИ, это произошло из-за противоречий между Зеехофером и Меркель по содержанию данного документа.

"В Германии ведется по этому вопросу (миграционной политики — ред) дискуссия в последние дни, как мы будем реагировать на это применительно к нашим внутренним границам. И здесь для меня важно, что речь идет не об односторонних мерах, а о том, что мы всегда должны прилагать усилия для согласованного, общего, само по себе окончательного европейского поведения, в которое вовлечены все государства-члены. Иначе мы не можем продвинуться в этом вопросе", — отметила Меркель на пресс-конференции.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морским путем в Европу добралась 171 тысяча человек.