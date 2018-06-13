Зять короля Испании должен явиться в тюрьму в течение пяти дней

МАДРИД, 13 июн – РИА Новости. Суд Пальмы-де-Майорки (Балеарские острова) предписал супругу инфанты Кристины Иньяки Урдангарину явиться в течение ближайших пяти дней в тюрьму для отбытия наказания.

Накануне Верховный суд Испании вынес окончательный вердикт по коррупционному делу Noos. Суд приговорил Иньяки Урдангарина к пяти годам и 10 месяцам заключения, смягчив приговор, вынесенный ранее судом Пальмы, на пять месяцев.

Приговор в отношении его бизнес-партнера Диего Торреса был снижен до 5 лет и 8 месяцев заключения.

В среду Урдангарин и Торрес явились в суд Пальмы, где им было передано предписание о сроках начала отбытия наказания. Тюрьму они могут выбрать сами. Урдангарин и другие осужденные могут попросить о помиловании, а также обратиться в Конституционный суд с просьбой отложить сроки отбывания наказания.

Перед зданием суда собрались многочисленные журналисты, а также группа протестующих. Последние выкрикивали "Бурбона в тюрьму!", "Бурбонов – акулам!", "Иньяки, хватит, верни нам деньги!".

Урдангарин, который живет вместе с семьей в Швейцарии, может до того момента, как явится в тюрьму, свободно покидать территорию Испании.

Некоммерческая организация институт Noos, совладельцами которой были Урдангарин и его бизнес-партнер Диего Торрес, занималась организацией спортивных мероприятий. Прокуратура заподозрила их в финансовых махинациях в особо крупных размерах.

Урдангарин признан виновным в растрате, использовании служебного положения в личных целях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, торговле влиянием, снято обвинение в фальсификации государственных документов.

Верховный суд 12 июня также подтвердил предыдущее судебное решение в отношении инфанты Кристины и жены Торреса, Аны Марии Техейро — получении прибыли от незаконной деятельности их супругов, однако они признаны невиновными в налоговых преступлениях.

Остальные приговоры суда Пальмы оставлены в силе, в том числе три года и восемь месяцев заключения в отношении бывшего председателя правительства Балеарских островов Жауме Матаса.