В Пентагоне заявили о стремлении США к диалогу с Россией

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США стремятся к диалогу с Россией по стратегической стабильности для того, чтобы Москва понимала цели и намерения Вашингтона, заявил исполняющий обязанности помощника министра обороны США Томас Харви.
По его словам, США "заинтересованы в контактах с Россией", но не для того, чтобы вернуться к состоянию отношений "business as usual" (ведению дел как обычно).
"Мы стремимся к стратегическому диалогу с русскими, чтобы убедиться, что они понимают, какие у нас намерения и цель наших действий. Мы привержены снижению напряженности", — сказал Харви, выступая в Вашингтоне на симпозиуме по вопросам безопасности и обороны ЕС.
Харви полагает, что усиление военного присутствия США в Европе не является провокацией для России.
По его мнению, Россия видит угрозу в едином и сильном союзе НАТО.