В Пентагоне заявили о стремлении США к диалогу с Россией

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США стремятся к диалогу с Россией по стратегической стабильности для того, чтобы Москва понимала цели и намерения Вашингтона, заявил исполняющий обязанности помощника министра обороны США Томас Харви.

По его словам, США "заинтересованы в контактах с Россией", но не для того, чтобы вернуться к состоянию отношений "business as usual" (ведению дел как обычно).

"Мы стремимся к стратегическому диалогу с русскими, чтобы убедиться, что они понимают, какие у нас намерения и цель наших действий. Мы привержены снижению напряженности", — сказал Харви, выступая в Вашингтоне на симпозиуме по вопросам безопасности и обороны ЕС.

Харви полагает, что усиление военного присутствия США в Европе не является провокацией для России.

"Россия точно охарактеризовала это как провокацию, но наша позиция заключается в том, что нам необходимо предпринять меры, которые бы обеспечили оборону наших (НАТО. — Прим. ред.) членов. Если вы посмотрите на тренды последних 25 лет, то вам нужно быть параноиком … чтобы рассматривать нас как угрозу России", — сообщил представитель Пентагона.

По его мнению, Россия видит угрозу в едином и сильном союзе НАТО.