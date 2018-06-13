Отец Вышинского навестит его в пятницу в СИЗО

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. Архивное фото

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. Архивное фото

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Отец арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского сможет навестить его в СИЗО Херсона в пятницу, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

"Суд удовлетворил мое ходатайство о возможности отца навестить Кирилла в СИЗО, в пятницу он приедет из Днепра (бывший Днепропетровск), где живет", — сказал адвокат.

Также 14 июня истекают 30 дней с момента задержания Вышинского, в связи с чем в ближайшие дни защита подаст ходатайство об изменении ему меры пресечении "в связи с появлением новых обстоятельств", сообщил адвокат.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.