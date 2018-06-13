Число погибших в Донбассе в 2018 году сократилось на 37%, заявили в ОБСЕ

МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Число пострадавших в Донбассе в 2018 году сократилось на 55%, погибших – на 37%, сообщил в среду спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось значительно сократить количество жертв среди гражданского населения. Общее число жертв сократилось на 55%, а число погибших – на 37%", — заявил Сайдик журналистам в Минске по итогам очередного раунда переговоров контактной группы по Донбассу.

В то же время Сайдик констатировал, что в этом году среди погибших детей на одного ребенка больше, чем в прошлом. "Этот факт меня очень возмущает", — подчеркнул дипломат.

Касаясь работы Донецкой фильтровальной станции, Сайдик отметил, что все ремонтные работы состоялись благодаря гарантиям безопасности сотрудников. Работа этой станции в очередной раз обсуждалась в Минске подгруппой по безопасности, заметил дипломат. Также рассматривались вопросы, связанные с отводом сил.

Экономическая подгруппа продолжила обсуждение дальнейших шагов по восстановлению и улучшению мобильной связи "Vodafone-Украина" на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. "Было отмечено, что для восстановления полноценной, качественной связи еще потребуется время, а также немалые технические инвестиции", — сказал дипломат.

Подгруппа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение тем обмена пленных и поиска пропавших без вести. Также речь шла об условиях пересечения линии соприкосновения гражданским населением, в том числе в Станице Луганской, и ремонте подхода к мосту на северном берегу реки Северский Донец. Политическая подгруппа продолжила обсуждать вопросы, связанные с имплементацией формулы Штайнмайера (договоренность о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса), амнистией и модальностями местных выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.