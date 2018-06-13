ОЗХО подтвердила применение зарина и хлора в провинции Хама в 2017 году

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Миссия по поиску фактов ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) подтвердила применение зарина и хлора в качестве химического оружия в сирийской провинции Хама в марте 2017 года.

В заявлении организации говорится, что зарин "с очень высокой вероятностью" был применен южнее города Лтамена 24 марта 2017 года. На следующий день в районе госпиталя в Лтамене был применен хлор.

Отмечается, что выводы об инцидентах 24 и 25 марта были сделаны на основе показаний очевидцев, эпидемиологического анализа и исследования проб окружающей среды.

Доклад миссии был передан в Совет Безопасности ООН.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.