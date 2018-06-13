КИЕВ, 13 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании 66 отбывающих наказание в России украинцев.

По ее мнению, для их освобождения необходимо использовать "любые правовые способы". Подобный шаг может наладить связи между странами, считает она.

"Я убеждена, что украинский и российский народы будут жить в мире", — говорится в письме, опубликованном на странице Савченко в Facebook.

К посланию прилагается список из осужденных в России граждан Украины.

Российский суд приговорил Савченко к 22 годам тюремного заключения за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года ее помиловал президент России, после чего Савченко вернулась на родину. Позднее она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.

Сейчас Савченко находится под арестом. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока.