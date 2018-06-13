Президент Македонии отказался подписывать договор о переименовании страны

БЕЛГРАД, 13 июн — РИА Новости. Президент Македонии Георге Иванов отказался подписать договор между Скопье и Афинами о переименовании страны.

"Такой наносящий ущерб договор, уникальный в истории человечества, для меня недостоин и неприемлем. С ним нарушается конституция, законы, разрушаются государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность", — заявил глава государства в обращении к нации.

Он также призвал прекратить спекулировать стратегическими целями страны, такими как вступление в ЕС и НАТО.

Иванов подчеркнул, что его позицию не изменят "никакие давление, шантаж и угрозы".

"Не поддержу и не подпишу такой наносящий ущерб текст договора", — резюмировал глава государства.

Во вторник стало известно, что премьеры двух стран достигли компромиссного решения в вопросе официального наименования Македонии. В повсеместном употреблении с переводом на другие языки предлагается использовать название Республика Северная Македония.

Правительствам двух стран предстоит подписать подлежащий ратификации договор. Осенью вопрос о переименовании вынесут на референдум, также может потребоваться внесение поправок в конституцию Македонии.

Спор о названии между двумя странами продолжается 25 лет. Он мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Афины требовали изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.