Слуцкий оценил решение Трампа отменить военные учения с Южной Кореей

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий назвал взвешенным и последовательным шагом решение президента США Дональда Трампа приостановить американо-южнокорейские военные учения.

Накануне в ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров США и КНДР Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении. При этом глава США отметил, что это "позволит сэкономить огромные деньги".

"Решение президента Трампа приостановить американо-южнокорейские военные учения, в принципе, лежит в духе "дорожной карты" России и Китая, предполагающей "двойное замораживание" — прекращение ракетных испытаний со стороны КНДР в обмен на сворачивании военной активности Вашингтона и Сеула вблизи северо-корейских границ. Это действительно взвешенный и последовательный шаг", — заявил Слуцкий журналистам.

Политик выразил надежду на то, что США и КНДР будут вести свой диалог дальше "так же взвешенно и последовательно".

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.