Помпео заявил, что Вашингтон хочет достигнуть разоружения КНДР за 2,5 года

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон хотел бы достигнуть "существенного" ядерного разоружения КНДР в пределах двух с половиной лет, передает агентство Рейтер.

Как сообщает агентство, Помпео заявил, что США рассчитывают достичь "существенного разоружения в пределах двух с половиной лет", то есть до конца президентского срока Дональда Трампа, который истекает 20 января 2021 года.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Cогласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако каких-либо подробностей и деталей заявление не содержит.