Киев постоянно срывает процесс разведения сил в Донбассе, заявил Грызлов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия настаивает на соблюдении Украиной договоренностей по разведению сил в районах Золотого и Петровского, Киев постоянно срывает этот процесс, заявил в среду полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

"Особое внимание на сегодняшнем заседании было обращено на выполнение обязательств сторон по разведению сил на участках в районах Золотого и Петровского. СММ ОБСЕ регистрирует появление в данных районах все новых вооружений ВСУ, несмотря на то, что разведение сил на данных участках было проведено полтора года назад. Более того, несмотря на неоднократно принимаемые решения, на участке в районе Станицы Луганской разведение сил так и не состоялось. ВСУ постоянно срывают этот процесс по надуманным причинам обстрелов, которые не подтверждает СММ ОБСЕ", — сказал Грызлов по итогам очередной встречи в Минске.

"Россия, как посредник в урегулировании конфликта, вновь обратилась к украинской стороне с призывом соблюдения договоренностей и выполнения взятых обязательств на участках разведения сил", — подчеркнул полпред РФ.