Переговоры о мире на Украине в 2018 году (69)

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Все участники Минского формата подтвердили его значимость для разрешения конфликта на Украине, заявил в среду полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам очередной встречи в Минске.

"Сегодня на заседании Контактной группы (КГ) все участники подтвердили значимость Минского формата для разрешения конфликта на Украине. Напомню, что впервые Контактная группа собралась 4 сентября 2014 года. С 6 мая 2015 года начали работать все 4 подгруппы: состоялось более 80 заседаний Рабочей группы по безопасности, по политическим вопросам, по гуманитарным вопросам и более 70 по экономическим вопросам. Всего состоялось 85 заседаний Контактной группы. Результатом стало существенное снижение эскалации конфликта", — сказал Грызлов.

Он отметил, что в ходе состоявшейся ранее встречи министров иностранных дел "нормандского формата" (ФРГ, Россия, Франция, Украина) "в очередной раз была подчёркнута необходимость реализации мер политического урегулирования".

"Особый статус Донбасса и амнистия участникам конфликта с обеих сторон остаются безальтернативными мерами по урегулированию ситуации. Из-за постоянных затягиваний украинской стороной предметного обсуждения этих тем в политической подгруппе, прогресса по этому направлению пока нет. Россия призывает Украину приступить к обсуждению политического урегулирования конфликта", — добавил Грызлов.