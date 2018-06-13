МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Все участники Минского формата подтвердили его значимость для разрешения конфликта на Украине, заявил в среду полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам очередной встречи в Минске.
Он отметил, что в ходе состоявшейся ранее встречи министров иностранных дел "нормандского формата" (ФРГ, Россия, Франция, Украина) "в очередной раз была подчёркнута необходимость реализации мер политического урегулирования".
"Особый статус Донбасса и амнистия участникам конфликта с обеих сторон остаются безальтернативными мерами по урегулированию ситуации. Из-за постоянных затягиваний украинской стороной предметного обсуждения этих тем в политической подгруппе, прогресса по этому направлению пока нет. Россия призывает Украину приступить к обсуждению политического урегулирования конфликта", — добавил Грызлов.