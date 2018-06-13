В ДНР призвали Киев к обсуждению порядка предоставления статуса Донбассу

ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Невыполнение Киевом минских соглашений привело к кризису в переговорах по Донбассу, для выхода из него необходимо предметное обсуждение "формулы Штайнмайера", предусматривающей порядок предоставления особого статуса региону, заявила в среду и. о. главы МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, на заседании политической подгруппы в Минске в среду от Киева присутствовал только эксперт, не имеющий статуса официального представителя и подтверждения полномочий по согласованию чего-либо.

"Это красноречиво говорит о недобросовестном отношении Украины к минскому процессу и о нежелании начать диалог в конструктивном русле. Принципиальное невыполнение Киевом положений комплекса мер не только привело к длительному кризису в процессе переговоров, но и обуславливает продолжение военных действий", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Представитель ДНР в политической подгруппе отметила, что "выходом из кризиса в политической группе может стать предметное обсуждение формулы Штайнмайера, на основе которой должен быть введен в действие закон об особом статусе Донбасса, и амнистии".

"Однако, до сих пор мы наблюдали лишь всевозможные попытки Киева уйти любым способом от выполнения своих обязательств. Тем не менее, в ходе прошедшей на днях встречи глав МИД в Нормандском формате был вновь подтвержден тот факт, что альтернативы Минским соглашениям и прямым переговорам с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик нет", — добавила Никонорова.

"Формула Штайнмайера", предложенная президентом Германии, бывшим председателем ОБСЕ и экс-главой МИД ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.