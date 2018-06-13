МВФ рассчитывает одобрить кредит Аргентине на $50 млрд 20 июня

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Международный валютный фонд (МВФ) получил от Аргентины в среду подробный план экономических реформ и рассчитывает одобрить программу кредитования 20 июня, сообщила в заявлении директор-распорядитель фонда Кристин Лагард.

"После того, как письмо властей предоставило необходимую ясность, я считаю, что переговоры с МВФ успешно завершены и что данный экономический план создает прочную основу для выделения 50 миллиардов долларов по программе "стенд-бай", о которой было объявлено на прошлой неделе… Власти страны попросили, чтобы треть кредита была выплачена после одобрения программы и половина от этой суммы пошла бы на поддержку бюджета. После того, как правительство Аргентины предоставило формальные гарантии, сегодня мы выпустим доклад совета директоров МВФ, и совет формально рассмотрит запрос Аргентины 20 июня. Мы рассчитываем укрепить экономику Аргентины путем выделения финансового пакета", — сообщила Лагард.

"Правительство президента (Маурисио) Макри сегодня предоставило нам детали своего экономического плана и формальный запрос на поддержку МВФ", — заявила Лагард. По ее словам, в скором времени детальная программа реформ будет опубликована аргентинскими властями.

"Экономические целевые показатели (плана) вполне существенны, полностью изложены политические меры, которые помогут правительству достичь своих целей. План ставит амбициозные среднесрочные фискальные задачи для федерального правительства и устанавливает реалистичные целевые показатели по инфляции, на которых будет основано проведение монетарной политики", — сообщила Лагард. По ее словам, таргетирование инфляции поможет укрепить доверие на рынке.

Кроме того, директор-распорядитель фонда отметила улучшения в бюджетном процессе и меры по обеспечению независимости центробанка Аргентины. В частности, ЦБ больше не будет финансировать бюджетный дефицит.

Лагард также считает, что программа поможет защитить уязвимые слои населения.

В начале мая президент Маурисио Макри сообщил, что правительство страны обратилось к МВФ с просьбой о предоставлении кредита. По словам президента, это было обусловлено ухудшением внешнеэкономических условий, ростом ставок и цены нефти, а Аргентина во многом зависит от внешнего финансирования, что стало следствием огромных государственных расходов.