Президент Южного Судана встретится с лидером повстанцев

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Южного Судана Салва Киир встретится со своим бывшим заместителем и лидером повстанческого движения Риеком Машаром в столице Судана Хартуме, сообщило южносуданское радио Tamazuj со ссылкой на посла Судана в Джубе.

"Ведутся приготовления, чтобы пригласить президента Салву Киира на личную встречу с доктором Риеком Машаром", — заявил посол Адиль Ибрагим Мустафа (Adil Ibrahim Mustafa).

Он также сообщил, что встреча президента Киира с Риеком Машаром намечена на период после мусульманского праздника Ураза-байрам между 19 и 24 июня. Предполагается, что лидеры обсудят "все нерешенные вопросы".

Предложение провести встречу поступило от Межправительственного органа по вопросам развития (IGAD) во время недавних переговоров на внеочередном заседании Совета министров в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Как сообщается, оба лидера проявили заинтересованность в переговорах "ради мира в стране".

Мустафа заявил, что на встрече также будет присутствовать премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, и отметил, что президент Судана Омар аль-Башир предложил взять на себя организацию планирующейся встречи в рамках региональных усилий по прекращению затяжной гражданской войны в Южном Судане.

С 2013 года в Южном Судане продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.