На переговорах по Донбассу в среду не удалось обсудить обмен пленными

ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Обмен удерживаемыми лицами не обсуждался на прошедшем в среду в Минске заседании гуманитарной группы из-за отсутствия на встрече представителя Киева Виктора Медведчука, заявила РИА Новости Ольга Кобцева — руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными.

Она уточнила, что на заседании гуманитарной группы не было уполномоченных представителей от Украины Виктора Медведчука и Ирины Геращенко, и, как следствие, встреча прошла недостаточно эффективно.

"Освобождение удерживаемых лиц, один из главных вопросов повестки дня, не обсуждался, прежде всего, именно из-за отсутствия Виктора Медведчука", — заявила Кобцева. Киев на этой встрече был представлен лишь экспертами, сказала представитель ЛНР.

Она уточнила, что на встрече также был затронут вопрос о принятии декларации, осуждающей пытки и насилие.

"ЛНР и ДНР в очередной раз подтвердили готовность подписания такого документа. Вместе с тем, со стороны Украины такой готовности не прозвучало, поскольку эксперты, ее представляющие, не уполномочены принимать какие-либо решения", — уточнила Кобцева.