Обвинительный акт по делу об убийстве Вороненкова вернули на доработку

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева вернул в среду на доработку прокурору обвинительный акт по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Подготовительное судебное заседание по делу об убийстве Вороненкова было назначено на среду. На нем суд должен был решить, назначать ли дело к рассмотрению в суде по сути.

"Суд постановил вернуть обвинительный акт прокурору на доработку", — цитирует следственного судью Виталия Цыктича информационное агентство "Укринформ".

Кроме того, суд продлил арест обвиняемым в убийстве экс-депутата Ярославу Тарасенко и Александру Лосю до 11 августа.

Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.