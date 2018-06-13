Обвинительный акт по делу об убийстве Вороненкова вернули на доработку

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева вернул в среду на доработку прокурору обвинительный акт по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
"Суд постановил вернуть обвинительный акт прокурору на доработку", — цитирует следственного судью Виталия Цыктича информационное агентство "Укринформ".
Кроме того, суд продлил арест обвиняемым в убийстве экс-депутата Ярославу Тарасенко и Александру Лосю до 11 августа.
Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.