Эксперт предположил, кого коснется реорганизация в Tesla

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Увольнения в американской компании Tesla могут коснуться сотрудников, связанных с робототехникой и настройкой оборудования, поделился своим мнением с РИА Новости гендиректор компании по строительству зарядных станций для электромобилей ElectroCity, проекта "Автонет", Сергей Плетнев.

Ранее в среду портал Business Insider со ссылкой на главу компании Tesla Илона Маска сообщил, что более 4 тысяч сотрудников, или около 9% персонала компании будут уволены в связи с ее реорганизацией, направленной на увеличение рентабельности производства. Маск также добавил, что в течение 15 лет Tesla не производила ежегодной прибыли. По данным Business Insider, штат компании насчитывает около 46 тысяч сотрудников.

Плетнев напомнил, что у Маска была задача перед акционерами выйти на определенный объем производства Tesla Model 3. "Если не ошибаюсь, 5 тысяч электромобилей в неделю. Но этого не произошло, он не достиг этих показателей. Как он говорит, это связано с тем, что большое количество времени было потрачено на настройку сложных роботов, которые участвуют в производстве. И, соответственно, так как больше времени, чем планировалось, ушло на доработку роботов, на программное обеспечение, все это привело к сдвигу сроков выхода на целевой объем производства Model 3", — пояснил он.

Эксперт полагает, что глава Tesla в итоге решил применять людей, а не роботов, на некоторых видах операций: "где роботы оказались неприменимы, либо сложны в настройке, либо дороги".

"Количество людей будет меньше, чем планировалось, соответственно, людей, которые будут заниматься их настройкой, программированием, сборкой и обслуживанием, сократят. По моему ощущению, увольнять будут не тех, кто занят непосредственно производством и сборкой автомобилей, а тех, кто связан с настройкой оборудования и робототехникой", — заявил Плетнев.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.