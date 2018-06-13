Украинский генерал пообещал, что Россия "все отдаст"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Меморандум с обвинениями в адрес Москвы, поданный Киевом в Международный суд ООН, должен принести Украине "очевидные выигрыши". Об этом изданию "Апостроф" заявил генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По мнению военного, необходимы "серьезные усилия, ресурсы и время" для того, чтобы документ "сыграл свою роль" в отношениях между государствами.

"Здесь очевидны выигрыши, за которые нам надо еще бороться. Рано или поздно они нам все отдадут", — подчеркнул генерал.

При этом Романенко сравнил перспективы подачи меморандума в суд ООН с решением Стокгольмского арбитража, по которому российская сторона обязана выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

"С учетом того, что мы проиграли два миллиарда, они (Россия. — Прим. ред.) нам должны по "Газпрому" отдать еще 2,5 миллиарда. <…> Поэтому рано или поздно эти деньги должны будут нам вернуться", — отметил военный.

Накануне президент Петр Порошенко объявил о передаче в Международный суд ООН меморандума, обвиняющего Россию в "финансировании терроризма" и "расовой дискриминации". По словам главы украинского МИД Павла Климкина, этот шаг стал "подарком" Москве ко Дню России.

Меморандум будет представлен в Международном суде в рамках процесса, инициированного Киевом в прошлом году. На период разбирательства украинские власти требовали ввести "временные меры", которые могли бы "заморозить конфликт", пока суд не вынес окончательное решение.

Москва не раз опровергала обвинения киевских властей и подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а права меньшинств на территории России не ущемляются. Глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Киевом обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Он также отметил, что если Украина действительно стремится к миру, то необходимо сосредоточиться на полном выполнении Минских соглашений.