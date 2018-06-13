Россия примет участие в спецконференции ОЗХО

ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости. Россия примет участие в специальной сессии Конференции стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), одним из инициаторов созыва которой выступил Лондон, вырабатывает свою позицию, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

В конце мая глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон настаивает на созыве специальной сессии для обсуждения ситуации с применением химоружия в Сирии и инцидента в Солсбери. Инициатива получила "необходимую поддержку" стран-участниц и пройдет 26-27 июня в Гааге. По мнению постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина, что кампания стран Запада по созыву спецсессии Конференции преследует "вроде как благие цели", но на деле это мероприятие планируется использовать "для еще большего нагнетания антироссийской и антисирийской истерии вокруг так называемого дела Скрипалей и сирийского "химического досье".

"Россия будет участвовать в проведении специальной сессии конференции государств — участниц конвенции по запрещению химического оружия. Эту специальную сессию созвала не Россия, ее созвали наши британские коллеги совместно с рядом стран. 26-27 июня такая специальная сессия состоится", — сказал Каламанов журналистам в Париже.

"Позицию мы будем вырабатывать. В ближайшее время вы все узнаете", — сказал он отвечая на вопрос, с какой позицией поедет российская делегация.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.

Заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен сообщил 5 июня, что они планируют поднять в Гааге вопрос об ужесточении запрета на использование химического оружия. По мнению Лондона, Сирия "крайне вероятно" применяла химическое оружие и продолжает его применять. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.