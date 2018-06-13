Суд в Ереване освободил участника захвата здания ППС в 2016 году

ЕРЕВАН, 13 июн — РИА Новости. Суд в Ереване освободил в среду под личное поручительство депутатов парламента Седрака Назаряна — члена вооруженной группы, захватившей в июле 2016 года здание патрульно-постовой службы в армянской столице, передает корреспондент РИА Новости.

За Назаряна поручились депутаты от "Блока "Царукян" Наира Зограбян и Ваге Энфиаджян.

"Изменить меру пресечения Седрака Назаряна под поручительство депутатов Национального собрания", — заявил судья, оглашая решение. Сторона обвинения против освобождения подсудимого не возражала.

Ранее была изменена мера пресечения членов группы Ованнеса Варданяна, Тиграна Саркисяна, Арега Кюрегяна, Арама Акопяна и Арама Манукяна — сына лидера группы Павла Манукяна.

Группа вооруженных людей 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей. Она требовала отставки занимавшего тогда пост президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семеро из пострадавших гражданских лиц — медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.

Следственный комитет Армении 19 сентября 2016 года сообщил, что в состав группы входил 31 человек. Позже в Специальной следственной службе Армении сообщили, что число вооруженных людей, захвативших 17 июля здание ППС, составляло не 31, а 33 человека.