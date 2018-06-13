Евросоюзу нужна новая восточная политика, заявили в МИД Германии

БЕРЛИН, 13 июн — РИА Новости. ЕС нужна новая восточная политика в связи с "опасным безмолвием" между Россией и США, заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы нуждаемся в новой восточной политике — в европейской восточной политике, которая в связи с опасным безмолвием между Вашингтоном и Москвой укажет новые пути кооперации с Россией в интересах всех европейцев. Она также сформулировать предложения для стран Восточного партнерства, как Грузии или Украина, которые мыслят и чувствуют также по-европейски, как и мы", — сказал министр, выступая в Берлине c речью о развитии ЕС.

Он добавил, что новая восточная политика должна учитывать "интересы всех европейцев: стран Балтии и Польши, а также стран Запада" и балансировать между интересами безопасности, экономическим сотрудничеством и сотрудничеством в культурной и научной области.