Глава МИД Германии раскритиковал "эгоистическую" политику Трампа

БЕРЛИН, 13 июн — РИА Новости. Эгоистическая, направленная на изоляцию политика президента США Дональда Трампа сделала Атлантический океан шире, заявил в среду, выступая в Берлине c речью о развитии ЕС, глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Эгоистичная политика Дональда Трампа под девизом "Америка прежде всего", атаки России на международное право и суверенитет государств, экспансия гиганта Китая — миропорядка, который мы знали и к которому привыкли, больше не существует", — сказал он.

"В течение долгого времени США были ведущей державой свободных народов. В течение 70 лет они выступали за свободу, процветание и безопасность в Европе. Несколько дней назад я заявил, что нам необходимо ответить на решения США соответствующими контрмерами. Чтобы министр иностранных дел Германии когда-либо оказался в такой ситуации, я, честно говоря, не мог себе представить. Но при президенте Трампе Атлантика стала шире. Политика изоляции Трампа оставила огромный вакуум во всем мире", — добавил Маас.