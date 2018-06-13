Киев исключил три населенных пункта из списка неподконтрольных территорий

КИЕВ, 13 июн – РИА Новости. Кабмин Украины исключил три населенных пункта в Донбассе из списка неподконтрольных Киеву, внес их в перечень находящихся на линии разграничения, передает информагентство "Украинские новости".

Ранее оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. Украинские военные подтвердили, что заняли эти населенные пункты, но утверждают, что не нарушали минские соглашения.

По данным агентства, решение по трем населенным пунктам правительство Украины приняло на своем заседании в среду.

"Кабинет министров Украины исключил два населенных пункта в Донецкой области и один в Луганской из перечня населенных пунктов, на которых органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия", — говорится в сообщении агентства.

В частности, по данным агентства, из перечня исключили поселок Гладосово и Травневе (Донецкая область) и Новоалександровку (Луганская область). Эти же населенные пункты теперь включены в перечень находящихся на линии разграничения в Донбассе.

В феврале секретарь СНБО Украины Александ Турчинов заявлял, что украинские силовики за минувшие два года по некоторым направлениям продвинулись в Донбассе на 10 километров и более за линию разграничения.

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