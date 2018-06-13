Киев исключил три населенных пункта из списка неподконтрольных территорий

КИЕВ, 13 июн – РИА Новости. Кабмин Украины исключил три населенных пункта в Донбассе из списка неподконтрольных Киеву, внес их в перечень находящихся на линии разграничения, передает информагентство "Украинские новости".
По данным агентства, решение по трем населенным пунктам правительство Украины приняло на своем заседании в среду.
"Кабинет министров Украины исключил два населенных пункта в Донецкой области и один в Луганской из перечня населенных пунктов, на которых органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия", — говорится в сообщении агентства.
В феврале секретарь СНБО Украины Александ Турчинов заявлял, что украинские силовики за минувшие два года по некоторым направлениям продвинулись в Донбассе на 10 километров и более за линию разграничения.
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