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В мире

Журналист: австрийцы поддержали бы отмену санкций против РФ на референдуме

15:1213.06.2018
(обновлено: 15:13 13.06.2018)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкАвстрийский писатель Ханнес Хофбауэр на презентации своей книги Россия: образ врага. История одной демонизации. 13 июня 2018Австрийский писатель Ханнес Хофбауэр на презентации своей книги Россия: образ врага. История одной демонизации. 13 июня 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Австрийцы выступают за восстановление хороших отношений между Россией и Европой, большинство населения высказалось бы за отмену антироссийских санкций, если бы был проведен такой референдум, считает австрийский журналист и писатель Ханнес Хофбауэр.

Отменит ли Запад санкции против России?
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  • 13.0%

    Движение к этому уже началось

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    Пока стоит ждать только ослабления санкций

  • 57.1%

    Изменений не предвидится

  • 15.8%

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Об этом он заявил на презентации своей книги "Россия: образ врага. История одной демонизации", русскоязычное издание которой был выпущен в 2018 году.

"В Австрии уж точно большинство хочет, чтобы отношения с Россией были лучше. Если бы сейчас в Австрии прошел референдум, то большинство высказалось бы за отмену санкций. Наш энергетический консорциум OMV против санкций, и общее восприятие (среди населения) тоже против. Интересную картину мы видим: СМИ, многие политики критически смотрят на Россию, даже враждебно высказываются, а в экономике крупный бизнес, средний бизнес и простые граждане этого вообще не понимают и настроены на хорошие отношения с Россией. Я написал книгу для них", — рассказал австриец.

КОНФЛИКТ НЕ НЕИЗБЕЖЕН

На вопрос, является ли закономерным и неизбежным враждебное отношение стран Запада к России, писатель ответил отрицательно.

"Я бы сказал нет. Здесь скрываются интересы. Интересы на западе привели к тому, что были провозглашены санкции. Мне кажется, это не связано с аргументом, что речь идет о Крыме. Уже и до этого были такие ситуации — бойкот Олимпийских игр, американский президент не приехал, немецкий канцлер не приехала, законы о сексуальных меньшинствах тоже негативно воспринимались", — пояснил Хофбауэр.

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ПОВОРОТНЫЕ МОМЕНТЫ

Рассказывая о книге в целом, писатель отметил, что "сейчас мы живем в очень опасной ситуации". "Она основана на том, что есть очень неверное представление о кризисе на Украине, которое распространяется на Западе, на Россию возлагается ответственность за все, что происходит на Украине, но не приводится никаких доказательств", — отметил он.

Он пояснил, что образ России как "врага" формировался на протяжении нескольких веков.

"Книга достаточно глубоко погружается в историю. Первый образ врага — 1480 года, Йоганнес фон Глогау, который назвал русских "грязными варварами", "не верующими" и "азиатами". Эта картинка сохраняется столетиями и все время проявляется, когда отношения ухудшаются", — отметил он.

В книге автор попытался описать эту "очень долгую историческую линию". В частности, он описал историю формирования нынешнего напряженного состояния отношений России и Запада, отметив несколько "поворотных моментов", которые произошли после относительно дружественных отношений в 1990 годы.

"В девяностые годы, в потерянном десятилетии, как говорят в России, образ России на Западе был совсем другим. (Первого президента РФ Бориса) Ельцина представляли как героя. И одновременно это был самый слабый период в современной российской истории — дикая приватизация, территориальная дезинтеграция. Все это способствовало тому, что Запад перестал воспринимать Россию как опасность и прославлял Ельцина в качестве героя. Даже когда Ельцин обстреливал Белый дом, на Западе это было воспринято как необходимость в рамках демократических преобразований", — заявил Хофбауэр.

Однако после этого произошла бомбардировка Югославии силами НАТО, что вызвало резкую реакцию и "разворот" в российской внешней политике. Для Запада же водоразделом стало дело Михаила Ходорковского, после которого, по словам писателя, Россию начали представлять в негативном свете.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНТЕРЕС НА УКРАИНЕ

Последним же поворотным моментом Хофбауэр назвал конфликт на Украине, начавшийся после отмены соглашения об ассоциации страны с Евросоюзом.

По мнению автора книги, ключевую роль в этом конфликте сыграл Евросоюз.

"ЕС в этом вопросе и в особенности Польша и Швеция, в какой-то степени Германия, в значительной степени несут свою вину. Особенно, когда американцы взяли на себя руководство событиями на майдане. Движущей силой в украинском вопросе был, на мой взгляд, ЕС, а США в конце февраля взяли на себя духовное лидерство", — заявил Хофбауэр.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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radiozaboy
"на референдуме"

простите, но пора бы уже знать, что в т.н. демократических режимах 20-21в., власть включает демократию (прибегает к референдумам) исключительно в случаях, выгодных для власти, когда ИТОГ предстоящего референдума:
- либо заранее известен
- либо легко делается
И полностью устраивает власть. Во всех остальных случаях власти т.н. демократических режимах пользуются диктатурой т.н. народных избранников или т.н. конституционных судов.
15:26
13.06.2018
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