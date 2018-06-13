БЕРЛИН, 13 июн — РИА Новости. Вена, Берлин и Рим намерены сотрудничать в сфере приема мигрантов, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая в Берлине на совместной пресс-конференции с главой МВД Германии Хорстом Зеехофером.

"Я приветствую хорошее сотрудничество, которое мы хотим построить между Римом, Берлином и Веной. Это разумная кооперация, которая внесет свой вклад в то, чтобы продолжать сокращать нелегальную миграцию в Европе", — сказал Курц.

Он добавил, что это региональное сотрудничество обосновано, так как "люди, которые попадают в Италию, чаще всего переезжают в Австрию, и те из них, кто не пожелает подать запрос об убежище у нас, едет дальше в Германию".

Курц подчеркнул, что целью Австрии, которая с 1 июля займет председательство в Совете ЕС, остается "значительный прогресс в защите от нелегальной миграции", в этой связи он упомянул инициативу об укреплении Frontex "не только с точки зрения персонала или финансов, но и при помощи наделения новыми мандатами".

Он добавил, что "существует значительная потребность в обновлении" миграционной системы в Европе, подчеркнув, что значительная группа государств в ЕС сегодня разделяют позицию Вены о том, что "европейцы должны принимать решение о том, кто к нам приезжает, а не нелегальные мигранты". Курц заявил, что на примере 2015 года, когда в ЕС прибыли миллионы нелегальных мигрантов, важно "не допустить катастрофу, а своевременно взять ее под контроль".

Присутствующий на пресс-конференции Зеехофер подтвердил, что Германия намерена присоединиться к сотрудничеству по линии Берлин-Вена-Рим в рамках борьбы "с терроризмом и нелегальной миграцией".