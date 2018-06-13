В ООН призвали стороны конфликта не обострять ситуацию в порте Ходейда

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс призвал стороны конфликта не обострять ситуацию в порте Ходейда на Красном море, где ранее начались боевые действия, и отметил, что организация контактирует с участниками противостояния, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Правительство Йемена ранее сообщило о начале операции "Золотая победа" по восстановлению контроля над портом Ходейда, который как и некоторые другие районы страны заняли повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла". Сообщалось, что в среду правительственные силы при поддержке коалиции во главе с Саудовской Аравией захватили первые районы в городе.

"Я крайне озабочен военной эскалацией в Ходейде и ее гуманитарным и политическим влиянием. Мы находимся в контакте со сторонами, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Мы призываем их проявить сдержанность и перейти к политическим усилиям, чтобы избавить Ходейду от военной конфронтации", — сообщил дипломат в Twitter.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.