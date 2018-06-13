Европарламент одобрил выделение Украине миллиарда евро

БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости, Мария Князева. Европарламент одобрил выделение Украине нового пакета макрофинансовой помощи от ЕС в размере до миллиарда евро. Об этом свидетельствуют итоги голосования.
Как можно скорее
Накануне вице-президента ЕК Валдис Домбровскис на слушаниях в Европарламенте назвал условие предоставления Украине новой макрофинансовой помощи. По его словам, финансовая поддержка будет "строго связана" с проведением антикоруппционных реформ в стране.
При этом Домбровскис отметил, что Киев до сих пор не выполнил те обещания по борьбе с коррупцией, которые дал в рамках предыдущей программ.
В то же время вице-президент ЕК призвал "в кратчайшие сроки" выделить средства Украине. По его мнению, высок риск "обратного хода реформ".
Домбровскис отметил, что транш Евросоюза необходим для поддержания украинской экономики, и напомнил, что в 2018 и 2019 годах Киеву нужно выплатить много долгов, что "накладывает очень тяжелое бремя на государственный бюджет".
Программа МВФ
Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда.
В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.
Одним из условий предоставления кредита называлось создание антикоррупционного суда. Соответствующий законопроект после ряда скандалов президент Украины Петр Порошенко подписал 11 июня.