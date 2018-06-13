Европарламент одобрил выделение Украине миллиарда евро

БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости, Мария Князева. Европарламент одобрил выделение Украине нового пакета макрофинансовой помощи от ЕС в размере до миллиарда евро. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

© Fotolia / Lev МВФ: украинская экономика сбежала в тень Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что окончательное подписание пакета финпомощи ожидается в июле. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании. В документе пропишут меры и реформы, которые должен будет принять Киев для получения кредитов.

Как можно скорее

Накануне вице-президента ЕК Валдис Домбровскис на слушаниях в Европарламенте назвал условие предоставления Украине новой макрофинансовой помощи. По его словам, финансовая поддержка будет "строго связана" с проведением антикоруппционных реформ в стране.

При этом Домбровскис отметил, что Киев до сих пор не выполнил те обещания по борьбе с коррупцией, которые дал в рамках предыдущей программ.

В то же время вице-президент ЕК призвал "в кратчайшие сроки" выделить средства Украине. По его мнению, высок риск "обратного хода реформ".

Программа МВФ

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда.