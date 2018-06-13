"Совфрахт" рассчитывает, что обвинения, предъявляемые Минюстом США, снимут

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. "Совфрахт" рассчитывает на то, что обвинения, предъявляемые Минюстом США к ее сотрудникам, будут сняты, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее министерство юстиции США сообщило, что пятеро граждан России, являющихся сотрудниками российской компании "Совфрахт", и трое сирийцев обвиняются в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в нарушение санкций США.

"Совфрахт" на регулярной основе выполняет работу по госконтрактам, в том числе в рамках распоряжений Правительства РФ. В отношении обвинений, предъявляемых Минюстом США некоторым сотрудникам "Совфрахта", можно сказать в настоящее время только то, что компания планирует представить аргументы, свидетельствующие о том, что действия сотрудников и компании не нарушают международное право, решения международных организаций системы ООН. В конечном счете рассчитываем, что обвинения будут сняты", — сказали в компании.