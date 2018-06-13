Полиция Харькова вновь проверяет информацию о минировании бизнес-центров

КИЕВ, 13 июн – РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о минировании зданий бизнес-центров на пяти улицах в Харькове, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 13 июня около 11.35 (совпадает с мск). В сообщениях указано, что заминированы помещения бизнес-центров на улицах академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском", — говорится в сообщении пресс-службы.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы, кинологи, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.