На рекламном постере эстонской армии изобразили скалящегося медведя

ТАЛЛИН, 13 июн – РИА Новости. На окнах таллинских автобусов появились рекламные плакаты Высшей военной школы, входящей в состав Объединенных учебных заведений Сил обороны Эстонии, сообщает Sputnik Эстония. На постерах изображены морда оскалившего пасть медведя и безучастное лицо солдата в каске Сил обороны Эстонии. Слоган гласит: "Важно, кто рядом с тобой, а не кто перед тобой".

Как отмечает Sputnik, если отвлечься от распространенной ассоциации образа России и русских с медведем, то возникает закономерный вопрос: зачем на рекламе военно-учебного заведения вообще изображен хищник и почему именно медведь?

Ведь если представить себе, пишет Sputnik, что речь идет о способности Сил обороны защитить жителей от опасных лесных хищников, то медведь гораздо уместнее смотрелся бы на плакате, призывающем вступать в Эстонское общество охотников. Да и помещать на плакат следовало бы не медведей, численность которых в Эстонии сравнительно невелика, а волков, которые гораздо опасней для человека, чем их лесные собратья, питающиеся, как правило, не мясом, а корешками и ягодами.

С другой стороны, волк считается национальным символом Эстонии, а потому, предполагает Sputnik, в роли главного врага эстонского народа мог бы выступить кабан.

Впрочем, заключает агентство, рекламный видеоролик Высшей военной школы, в котором российский танк Т-90 рассыпается в прах под неподвижным взглядом эстонского солдата, вполне доступно объясняет, почему на постере изображен именно медведь.

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