Бельгийская разведка опасается "активности" России на выборах

БРЮССЕЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Глава комитета по надзору за разведслужбами Бельгии Ги Рапай заявил, что не исключает "активности" РФ в стране в связи с будущими выборами, но конкретных оснований своим доводам не привел, сославшись лишь на предполагаемые события в соседних странах.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

"Я могу думать, что, действительно, русские могут быть активными тем или иным образом. Этого нельзя исключать. Мы видим, что это произошло за границей", — заявил глава постоянного комитета по контролю за разведывательными службами ("Комитет Р") Ги Рапай в интервью изданию Le Soir.

Ближайшие выборы, на уровне коммун, пройду в Бельгии в октябре этого года.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".