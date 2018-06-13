Захватившего заложников в Париже мужчину поместили в психбольницу

Специальный отдел французской полиции на улице, где человек взял людей в заложники в бизнесе-центре в Париже, Франция. 12 июня 2018

Специальный отдел французской полиции на улице, где человек взял людей в заложники в бизнесе-центре в Париже, Франция. 12 июня 2018

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Злоумышленник, захвативший во вторник заложников в Париже, доставлен в психиатрическую больницу при управлении полиции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.

Как сообщает агентство, злоумышленник доставлен в больницу в ночь на среду. Кроме того, источник сообщил, что в ходе задержания он получил легкие ранения.

Во вторник злоумышленник захватил заложников и заперся с ними в здании в Х округе Парижа. Он заявлял, что имеет при себе взрывное устройство, однако после штурма оно не было обнаружено. Также мужчина требовал связать его с посольством Ирана. Затем его требования были путаными: он упоминал несколько громких криминальных происшествий последнего времени, террористическую атаку 11 сентября и нападение на еврейскую школу в Тулузе в 2012 году.

Полицейский спецназ предпринял штурм, все заложники были освобождены, их жизни ничто не угрожает.

Позже стало известно, что заложников захватил марокканец 27 лет, который не был знаком спецслужбам: он не имел fiche S (не представлял угрозу госбезопасности — ред.), не фигурировал в списках людей, склонных к радикализации террористического характера.