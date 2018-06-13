СНБ Армении провела обыск в фонде, возглавляемом мэром Еревана

ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении провела в среду обыск в фонде "Ереван", возглавляемом мэром армянской столицы Тароном Маргаряном, сообщили в пресс-центре ведомства.

"Служба национальной безопасности Армении получила заявление от двух граждан о том, что должностные лица ереванской мэрии в обмен на предоставление разрешения на застройку и оформление имущества, помимо установленных законом выплат заставили их перечислить крупные суммы в фонд "Ереван", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным пресс-центра, во время подготовки материалов выяснилось, что часть переданных под указанным предлогом средств не были перечислены на счета фонда, а были похищены.

СНБ возбудила уголовное дело по статьям "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия" и "мошенничество, совершенное с использованием служебного положения". Максимальная санкция по указанным статьям – лишение свободы на срок до шести лет.

"В рамках уголовного дела в офисе фонда "Ереван", расположенном в здании мэрии, проведены обыски. Осуществляются широкомасштабные оперативно-розыскные и следственные мероприятия для выяснения обстоятельств сбора денег, адресности и законности расходования средств", — говорится в сообщении.

Фонд "Ереван" действует при мэрии армянской столицы.