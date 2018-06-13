Власти Абу-Даби снизили налоговый сбор для постояльцев гостиниц

ДУБАЙ, 13 июн — РИА Новости. Власти Абу-Даби приняли решение снизить налоговый сбор для постояльцев гостиниц в общей сложности с 10% до 5,5%, сообщает в среду эмиратское информационное агентство WAM.

Согласно решению властей эмирата, туристический сбор снижается с 6% до 3,5%, а муниципальный сбор — с 4% до 2%. Кроме того, фиксированный сбор с каждого номера за ночь снижается с 15 до 10 дирхамов ОАЭ (с 4,1 до 2,7 долларов США). Все эти сборы в настоящее время включаются в счета постояльцев гостиниц Абу-Даби.

Тем не менее, гостиницы продолжат взимать 10% от стоимости номера в виде сбора за обслуживание, а также введенный с 1 января в ОАЭ налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 5%.

Ранее на этой неделе об аналогичном шаге объявили власти Дубая, которые снизили муниципальный налоговый сбор с гостиниц с 10% до 7% с целью поддержать туристическую конкурентоспособность эмирата.