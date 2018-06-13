Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет, заявил Трамп

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет.

"Только что приземлился. Долгое путешествие, но все теперь могут чувствовать себя гораздо безопаснее, чем в тот день, когда я вступил в должность. Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом. Северная Корея имеет отличный потенциал в будущем", — написал Трамп в Twitter.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР.