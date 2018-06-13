На Украине заявили о "работающих на российские спецслужбы" детях в Крыму

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что на полуострове действует "система привлечения детей в военизированные структуры".

По словам Бабина, военная подготовка в Крыму "начинается с детского сада", носит принудительный характер и охватывает "абсолютное большинство детей".

"Если они будут уклоняться, то просто не будут допускаться до обучения в школе, а у родителей будут огромные проблемы с российскими спецслужбами", — заявил Бабин в интервью "Обозревателю".

По его словам, детей тренируют для того, чтобы они помогали российским пограничникам. Их основная задача, по мнению Бабина — искать украинцев, незаконно попадающих на полуостров.

При этом в ответ на просьбу журналиста уточнить данные постпред президента признался, что ничего не может сказать относительно количества "завербованных" детей и их возраста, однако уверенно подчеркнул, что "исключений нет ни для кого".

Бабин не в первый раз делает провокационные и не подтвержденные фактами заявления о России и Крыме. Так, в мае он рассказал о "проблемах" и "необратимых последствиях", связанных с Крымским мостом.