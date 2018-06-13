"Нафтогаз" пригрозил отключить газоснабжение более ста населенных пунктов

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" может отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях страны, если регулятор не предусмотрит в тарифе на газ плату за использование сетей компании, заявил глава НАК Андрей Коболев.

Агентство "Украинские новости" опубликовало письмо Коболева на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в котором он сообщил, что Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не повысила тариф на газ, отказавшись включить в него новую составляющую — плату за эксплуатацию сетей.

"Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования ее имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем", — говорится в письме.

По словам Коболева, "Нафтогаз" является владельцем объектов газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 миллионов гривен (около 21,3 миллионов долларов) и хочет получать плату за эксплуатацию этих сетей наравне с государством.